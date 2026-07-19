La Shoah au théâtre Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 18 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Introduction par PhilippeMesnard (université Clermont Auvergne).
PANEL 1 : Le théâtre aux lendemains de la Shoah
FrancescaDainese (université de Padoue) Survivre par le théâtre : spectralité et revenance chez Liliane Atlan
EvaBitton (EHESS, doctorante) La Shoah : le représentable et l’irreprésentable dans le théâtre yiddish à Paris après la Seconde Guerre mondiale (1945-1952)
AnnickAsso (université de Montpellier Paul-Valéry) L’humour déporté dans le théâtre de George Tabori : Le Courage de ma mère et Mein Kampf
Animé par DominiqueTrimbur, chargé de mission à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FMS).
PANEL 2 : Le théâtre contemporain face à la mémoire de la Shoah
Sophie Lucet (université de Rennes 2) La question de l’irreprésentable dans le théâtre traitant de la Shoah
GabrielleDesmet (université de Lille) Retours sur Kaddish, la femme chauve en peignoir rouge de Margaux Eskenazi, d’après Imre Kertész
CharlotteBouteille (université de Lille) « Jouer » (à) Auschwitz ? À propos de Kamp de la compagnie Hotel Modern (Rotterdam)
Animé par PhilippeMesnard.
Le théâtre est une entrée privilégiée pour acquérir un savoir sur la Shoah et le transmettre en le faisant partager aux spectateurs dans un moment de présence collective propre au spectacle vivant. Dès l’année 1945, le terrain de la scène est investi pour appréhender la catastrophe. Du théâtre yiddish de l’après-guerre à la scène contemporaine, cette journée d’étude dressera un panorama des questions esthétiques et thématiques liées à la représentation de l’expérience concentrationnaire, son souvenir intime, familial ainsi que sa mémoire collective, sociétale.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif: 6€
Lieu de rendez-vous : indiqué une semaine avant le parcours.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T14:00:00+02:00_2026-10-18T16:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-la-presence-des-judeo-espagnols-dans-le-11e-arrondissement-de-paris +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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