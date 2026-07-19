La Shoah au théâtre Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Introduction par PhilippeMesnard (université Clermont Auvergne).

PANEL 1 : Le théâtre aux lendemains de la Shoah

FrancescaDainese (université de Padoue) Survivre par le théâtre : spectralité et revenance chez Liliane Atlan

EvaBitton (EHESS, doctorante) La Shoah : le représentable et l’irreprésentable dans le théâtre yiddish à Paris après la Seconde Guerre mondiale (1945-1952)

AnnickAsso (université de Montpellier Paul-Valéry) L’humour déporté dans le théâtre de George Tabori : Le Courage de ma mère et Mein Kampf

Animé par DominiqueTrimbur, chargé de mission à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FMS).

PANEL 2 : Le théâtre contemporain face à la mémoire de la Shoah

Sophie Lucet (université de Rennes 2) La question de l’irreprésentable dans le théâtre traitant de la Shoah

GabrielleDesmet (université de Lille) Retours sur Kaddish, la femme chauve en peignoir rouge de Margaux Eskenazi, d’après Imre Kertész

CharlotteBouteille (université de Lille) « Jouer » (à) Auschwitz ? À propos de Kamp de la compagnie Hotel Modern (Rotterdam)

Animé par PhilippeMesnard.

Réserver

Le théâtre est une entrée privilégiée pour acquérir un savoir sur la Shoah et le transmettre en le faisant partager aux spectateurs dans un moment de présence collective propre au spectacle vivant. Dès l’année 1945, le terrain de la scène est investi pour appréhender la catastrophe. Du théâtre yiddish de l’après-guerre à la scène contemporaine, cette journée d’étude dressera un panorama des questions esthétiques et thématiques liées à la représentation de l’expérience concentrationnaire, son souvenir intime, familial ainsi que sa mémoire collective, sociétale.

Le dimanche 18 octobre 2026

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif: 6€

Lieu de rendez-vous : indiqué une semaine avant le parcours.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-18T14:00:00+02:00_2026-10-18T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-la-presence-des-judeo-espagnols-dans-le-11e-arrondissement-de-paris +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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