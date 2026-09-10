La Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers ouvre ses portes !, Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, Auch
samedi 19 septembre 2026 · Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers · Auch
Informations pratiques
La Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers ouvre ses portes ! 19 et 20 septembre Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers Gers
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Créée en 1891, la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers a son siège dans une maison léguée par la famille Branet, l’une des plus anciennes familles d’Auch.
Passionnée par le patrimoine gersois, l’association vous ouvre exceptionnellement ses portes. En compagnie de ses membres, découvrez ses locaux, sa bibliothèque spécialisée riche de près de 4 000 ouvrages, ainsi que ses activités et ses publications. Une belle occasion d’échanger avec des passionnés d’histoire, d’archéologie et d’histoire de l’art.
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers 13 place Salluste-du-Bartas, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 05 39 51 http://www.societearcheologiquedugers.com La S.A.G est installée dans un ancien hôtel particulier place Salluste-du-Bartas, à Auch. Ce patrimoine a été légué à la ville d’Auch pour servir de bibliothèque et de siège de la Société archéologique du Gers. En se situant sur la place de la cathédrale, à droite, vous trouverez la place Salusté-du-Bartas, où se trouve le numéro 13, abritant la S.A.G.
Créée en 1891, cette association a son siège dans une maison léguée par l’une des plus anciennes familles d’Auch, les Branet.
©Grand Auch Cœur de Gascogne
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