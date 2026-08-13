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LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
2 rue Relin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

2 rue Relin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez des moulages et plâtres issus du patrimoine des Beaux-Arts, autour de grands sculpteurs du XIXe siècle et de répliques du Louvre.
À travers une sélection de moulages et de plâtres, le patrimoine des Beaux-Arts se dévoile sous un nouveau jour. Ces œuvres témoignent de l’enseignement et de la transmission des savoir-faire en sculpture, autour de figures majeures telles que Jean-Antoine Injalbert, David d’Angers, François Rude et Jean-Antoine Houdon.
Certaines répliques font également écho à des œuvres visibles au Musée du Louvre, offrant un dialogue entre patrimoine local et grands chefs-d’œuvre de la sculpture.   .

2 rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63 

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English :

Discover casts and plaster models from the Fine Arts collection, featuring works by major 19th-century sculptors and replicas from the Louvre.

L’événement LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34

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