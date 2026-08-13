Informations pratiques

Béziers

LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

2 rue Relin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez des moulages et plâtres issus du patrimoine des Beaux-Arts, autour de grands sculpteurs du XIXe siècle et de répliques du Louvre.

À travers une sélection de moulages et de plâtres, le patrimoine des Beaux-Arts se dévoile sous un nouveau jour. Ces œuvres témoignent de l’enseignement et de la transmission des savoir-faire en sculpture, autour de figures majeures telles que Jean-Antoine Injalbert, David d’Angers, François Rude et Jean-Antoine Houdon.

Certaines répliques font également écho à des œuvres visibles au Musée du Louvre, offrant un dialogue entre patrimoine local et grands chefs-d’œuvre de la sculpture. .

2 rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63

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English :

Discover casts and plaster models from the Fine Arts collection, featuring works by major 19th-century sculptors and replicas from the Louvre.

L’événement LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34