La sœur de Jésus-Christ, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

La sœur de Jésus-Christ Jeudi 21 janvier 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T20:00:00+01:00 – 2027-01-21T21:15:00+01:00

Fin : 2027-01-21T20:00:00+01:00 – 2027-01-21T21:15:00+01:00

Théâtre de Poche – Bruxelles

De Oscar de Summa – Mise en scène de Georges Lini

« Quand tu dois tirer, tire, cause pas ! » Sergio Leone

Sud de l’Italie. Le soleil écrase les Pouilles à l’heure de la sieste. Maria traverse son village, le pistolet familial à la main. Autour d’elle, les villageois se rassemblent. Rumeurs, récits et éclats de voix accompagnent cette marche inexorable et dessinent peu à peu le portrait d’une jeune fille en colère. Rien ni personne ne pourra l’arrêter, lui faire cesser cette marche, lui faire lâcher son arme. Ni sa famille, ni les gendarmes.

La veille, Maria a été agressée. Elle refuse l’humiliation.

Cette œuvre polyphonique résolument féministe, réunit sur scène le comédien Félix Vannoorenberg et la musicienne Florence Sauveur qui accompagne la montée en puissance de la dramaturgie.

Duo explosif, dispositif scénique ingénieux, écriture cinématographique singulière, La sœur de Jésus-Christ est un western moderne original, intense et généreux, qui renverse avec humour les normes dominantes du patriarcat.

Drôle, acéré, implacable et d’une redoutable efficacité.

Prix Maeterlinck 2023 de la meilleure scénographie.

De Oscar de Summa, Traduit de l’italien par Federica Martucci, Mise en scène : Georges Lini, Texte français : Federica Martucci, Comédien : Félix Vannoorenberghe, Musicienne, compositrice : Florence Sauveur, Direction musicale et composition : François Sauveur, Création sonore et composition : Pierre Constant, Création vidéo : Sébastien Fernandez, Scénographie et costumes : Charly Kleinermann et Thibaut De Coster, Création lumière : Jérôme Dejean, Collaboration dramaturgique : Nargis Benamor.

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 Théâtre western moderne

LARA HERBINIA