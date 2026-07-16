LA SŒUR DE SHAKESPEARE   (D’APRÈS VIRGINIA WOOLF) Sète

Informations pratiques

Sète

LA SŒUR DE SHAKESPEARE (D’APRÈS VIRGINIA WOOLF)

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-25

fin : 2027-02-27

Date(s) :

2027-02-25

Entre chant, mime, danse, marionnette et adresse au public, cette pièce ludique et poétique, explore les conditions de création des femmes artistes à travers les siècles, jusqu’à aujourd’hui.

Théâtre contemporain Prix de la mise en Scène

Prix d’interprétation féminine aux Lauriers 2025

L’avis du Théâtre de Poche :

Le théâtre a ce pouvoir merveilleux : rendre inoubliable quelqu’un qui n’a jamais existé.

Avignon Off -16 juillet 2026

Même après tant d’années de programmation, certains titres font naître en nous des idées préconçues : peut-être trop sérieux, trop intellectuel… Bien loin, parfois, de ce que le spectacle nous réserve.

Ce spectacle est venu les déjouer avec une grande intelligence, une délicatesse et une inventivité rares.

Et si Shakespeare avait eu une sœur ?

Une sœur tout aussi brillante, aventureuse et indocile que lui. Virginia Woolf l’a inventée : Judith Shakespeare.

Elle monte enfin sur scène, avec son désir, sa colère, son humour, et tous les murs qui se dressent devant elle.

Entre chant, mime, danse, marionnette et adresse au public, cette pièce ludique et poétique, explore les conditions de création des femmes artistes à travers les siècles, jusqu’à aujourd’hui. Que reste-t-il de toutes les pages manquantes de l’histoire ?

Extraits de presse : Il y a des pépites qu’on regretterait d’avoir laissées passer… L’Oeil D’Olivier Une mise en scène remarquable incarnée par un duo vibrant de lucidité, d’humour et d’émotion- Arts Mouvants .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : LA SŒUR DE SHAKESPEARE (D’APRÈS VIRGINIA WOOLF)

Combining song, mime, dance, puppetry, and audience interaction, this playful and poetic play explores the creative conditions faced by women artists throughout the centuries, up to the present day.

L’événement LA SŒUR DE SHAKESPEARE (D’APRÈS VIRGINIA WOOLF) Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau