La soirée Blanche du Mas de Rey Mas de Rey Arles
samedi 19 septembre 2026 · Mas de Rey · Arles
Informations pratiques
Arles
La soirée Blanche du Mas de Rey
Samedi 19 septembre 2026 de 19h à 1h.
Sur réservation. Mas de Rey C 144 Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 01:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Êtes-vous prêt(e) à vivre une soirée inoubliable, dans un domaine incroyable aux côtés des vignes ?
Après plusieurs éditions qui ont marqué les esprits, la Grande Soirée Blanche du Mas de Rey signe son grand retour !
Au programme
– musique Le Daron DJ Guest & DJ Max Jausselme
– Les cuvées du Mas de Rey à l’honneur
– restauration sur place, tapas à partager par Pitalito
Dress Code Blanc Chic
Une seule couleur. Une seule ambiance. .
Mas de Rey C 144 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 11 84 evenements@domaine-masderey.com
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English :
Are you ready to experience an unforgettable evening at an incredible estate nestled among the vineyards?
L’événement La soirée Blanche du Mas de Rey Arles a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme d’Arles
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