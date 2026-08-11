La soirée Blanche du Mas de Rey Mas de Rey Arles

Informations pratiques

Arles

La soirée Blanche du Mas de Rey

Samedi 19 septembre 2026 de 19h à 1h.

Sur réservation. Mas de Rey C 144 Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Êtes-vous prêt(e) à vivre une soirée inoubliable, dans un domaine incroyable aux côtés des vignes ?

Après plusieurs éditions qui ont marqué les esprits, la Grande Soirée Blanche du Mas de Rey signe son grand retour !

Au programme

– musique Le Daron DJ Guest & DJ Max Jausselme

– Les cuvées du Mas de Rey à l’honneur

– restauration sur place, tapas à partager par Pitalito



Dress Code Blanc Chic

Une seule couleur. Une seule ambiance. .

Mas de Rey C 144 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 11 84 evenements@domaine-masderey.com

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English :

Are you ready to experience an unforgettable evening at an incredible estate nestled among the vineyards?

L’événement La soirée Blanche du Mas de Rey Arles a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme d’Arles