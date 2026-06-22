Spectacle Passages Arles
lundi 17 août 2026 · Arles
Informations pratiques
Arles
Spectacle Passages
Lundi 17 août 2026 à partir de 21h. Arènes d’Arles Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Passages un opéra-ballet équestre où se rencontrent cheval camargue, musique, danse et cultures populaires du Sud.
Les Arènes d’Arles accueilleront Passages, une création originale qui réunit chevaux camarguais, musique, danse et traditions populaires dans un spectacle d’exception.
Porté par une création musicale inédite et une mise en scène immersive, Passages célèbre les rencontres entre les cultures, les territoires et les générations du Sud. Cavaliers, danseurs, musiciens et jeunes participants y partagent la piste pour faire dialoguer patrimoine vivant et création contemporaine.
Dans le cadre majestueux des Arènes d’Arles, cette aventure artistique et humaine offrira au public une expérience unique, mêlant émotion, transmission et excellence artistique autour de l’emblématique cheval camarguais. .
Arènes d’Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@arenes-arles.com
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English :
Passages, an equestrian opera-ballet that brings together Camargue horses, music, dance, and the folk cultures of the South.
L’événement Spectacle Passages Arles a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arles
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