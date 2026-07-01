La soirée des Cèdres d’Or Mutzig
samedi 10 octobre 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
La soirée des Cèdres d’Or
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Fêtons ensemble les associations, leurs bénévoles, jeunes ou moins jeunes, qui s’impliquent au quotidien sur notre territoire dans la solidarité, le théâtre, la musique, le chant, la préservation de notre patrimoine et de notre environnement, l’animation.
Célébrons leur engagement lors de cette soirée festive mêlant musique, chant, humour et remise des trophées Cèdres d’Or 2026 . Saluons également lors de cette soirée les causes solidaires que nous soutenons à travers les Cèdres d’Or . .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
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English :
L’événement La soirée des Cèdres d’Or Mutzig a été mis à jour le 2026-07-10 par Le Dôme de Mutzig
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