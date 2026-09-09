La Soirée du Gospel, Eglise Sainte-Croix, Bordeaux

Informations pratiques

La Soirée du Gospel Vendredi 2 octobre, 20h30 Eglise Sainte-Croix Gironde

Tarif Normal : 32 euros / Tarif Enfant (entre 6 et 12 ans) : 5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Après une tournée triomphale, la voix d’or “from New Orleans”, Nicole Slack Jones, revient en France avec son nouveau spectacle pour une tournée-événement grandiose, entre Gospel Traditionnel Américain, Soul Music, émotions pures et authentiques ! À ses côtés, les irrésistibles Soul Sisters pour un concert vibrant, puissant… et inoubliable !

Imaginez un instant l’énergie, les voix, la ferveur… Ce concert va littéralement vous donner des frissons et vous faire vivre l’effet “WOW” du Gospel et de la Soul Music dans toute sa splendeur !

Icône incontestée du Gospel et de la Soul, Nicole Slack Jones a illuminé récemment les ouvertures des deux matchs NBA à Paris Bercy, devant plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde et à clôturer, en apothéose, le légendaire Festival Jazz à Juan. Elle a également fait vibrer la majestueuse Cathédrale Notre-Dame de Reims, avant d’être honorée à l’Ischia Global Film & Music Festival, où lui a été décerné le 1er prestigieux Clive Davis Memorial Award.

Au fil de sa carrière, Nicole Slack Jones a eu l’honneur de partager la scène avec les plus grands : Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Percy Sledge, Zucchero, Aloe Blacc, Richard Cocciante, Tony Renis, Byron Cage, Earth Wind & Fire, Raymond Myles, Rhoda Scott, et bien d’autres encore.

Quand Nicole Slack Jones & The Soul Sisters unissent leurs voix, c’est une véritable communion musicale qui s’installe, surtout dans le cadre somptueux de l’Église Sainte-Croix de Bordeaux. Leurs voix exceptionnelles feront résonner en vous une énergie nouvelle et irrésistible, il ne serait pas étonnant que vous vous leviez, le sourire aux lèvres, pour laisser échapper un “Hallelujah !” rempli d’émotions.

Ce concert s’annonce comme une véritable célébration de la musique et de la joie de vivre, un moment magique ! Attendez-vous à une atmosphère chaleureuse, de partage et d’émotion, où la musique unit, élève et transporte.

Si vous aimez le Gospel, la Soul et les grandes émotions musicales, ce rendez-vous est pour vous !

Ouverture des portes : 1h15 avant l’heure du concert

Infoline : 06 75 00 78 04

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez assister à cet évènement dans les meilleures conditions, veuillez contacter : 06 75 00 78 04

Eglise Sainte-Croix Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.lasoireedugospel.com »}]

Vivez La Soirée du Gospel, concert de gospel traditionnel américain from New Orleans, à Bordeaux le 2 octobre 2026 à l’Église Sainte-Croix avec Nicole Slack Jones & The Soul Sisters. Places limitées. concert gospel a bordeaux gospel bordeaux

© NSJ Productions / La Soirée du Gospel