La Source de la Loire et autres films. Rose Lowder Palais de Tokyo Paris

Informations pratiques

Jusqu’à présent peu montré dans le cadre d’expositions, le cinéma de Rose Lowder constitue depuis cinquante ans une recherche sur la perception visuelle, à travers une observation de la nature saisie par la caméra 16 millimètres, entrelaçant des images en flux rapide dans des sites où la biodiversité est préservée. La Source de la Loire (2019-2021), filmé sur le Mont Gerbier de Jonc, constitue le cœur de cette présentation, et est accompagné de deux « Bouquets » : vingt films d’une minute chacun, tournés dans des fermes et propriétés biologiques, pour la plupart dans le Sud de la France où réside également l’artiste.

Immersion au sein des films les plus récents de la cinéaste, l’exposition donne un aperçu de sa perception de la nature, de sa méthodologie et de son économie de travail, que l’artiste poursuit avec persistance depuis les années 1970.

Du mercredi 21 octobre 2026 au dimanche 14 février 2027 :

jeudi

de 12h00 à 00h00

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 22h00

payant

De 9 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T15:00:00+02:00

fin : 2027-02-14T23:00:00+01:00

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Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris



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