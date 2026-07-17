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La Source : Nature ou Béton ? – Une expo photo par les élèves du Lycée Voltaire, Médiathèque Maurice-Genevoix, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Maurice-Genevoix · Orléans

La Source : Nature ou Béton ? – Une expo photo par les élèves du Lycée Voltaire, Médiathèque Maurice-Genevoix, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Maurice-Genevoix
Adresse
1 place Pierre Minouflet, 45000 Orléans
Ville
45100 Orléans
Département
Loiret

La Source : Nature ou Béton ? – Une expo photo par les élèves du Lycée Voltaire Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Maurice-Genevoix Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Des photos qui mettent en lumière le patrimoine architectural méconnu du quartier La Source. Exposition réalisée par les élèves du Lycée Voltaire dans le cadre d’un projet Aux arts lycéens et apprentis subventionné par la région Centre Val de Loire.

Médiathèque Maurice-Genevoix 1 place Pierre Minouflet, 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 02.38.68.45.45 https://mediatheques.orleans.fr/
Des photos qui mettent en lumière le patrimoine architectural méconnu du quartier La Source.

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