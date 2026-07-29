La souveraineté alimentaire en fête Salle de la Rubanerie Yssingeaux

dimanche 27 septembre 2026 · Salle de la Rubanerie · Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

La souveraineté alimentaire en fête

Salle de la Rubanerie 26 avenue du 8 mai Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Une journée pour échanger, savourer et célébrer… Venez vivre la fête de la souveraineté alimentaire !

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Salle de la Rubanerie 26 avenue du 8 mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes citoyens.solidaires.yssingeaux@gmail.com

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English :

A day to share, savor, and celebrate? Come experience the Food Sovereignty Festival!

L’événement La souveraineté alimentaire en fête Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire