La Suzanne, un voyage au cœur de l’histoire ferroviaire meusienne, Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée – La Suzanne (CFHVS), Bar-le-Duc

Informations pratiques

La Suzanne, un voyage au cœur de l’histoire ferroviaire meusienne 19 et 20 septembre Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée – La Suzanne (CFHVS) Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette locomotive à vapeur, qui a participé à la mise en place du réseau métrique dans la Meuse à la Belle Époque, a été mise à contribution pendant la Grande Guerre. Classée Monuments historiques, elle a été restaurée et roule à nouveau dans la forêt de Massonge. Cette année, le Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée – La Suzanne (CFHVS) propose une exposition sur l’histoire ferroviaire meusienne et sa locomotive Suzanne.

Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée – La Suzanne (CFHVS) 29 Ch. du Varinot, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 79 11 13 http://www.lasuzanne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.79.11.13 »}] Depuis l’été 2021, Suzanne accueille à son bord les premiers passagers, installés dans des baladeuses tirées par ses soins. Cette initiative, portée par une équipe de bénévoles passionnés, a transformé une locomotive centenaire en une véritable aventure immersive.

• Un trajet de 4,2 km à travers la campagne meusienne ;

• Une halte forestière à la baraque Adrian, en plein cœur du bois de Massonges ;

• Une heure de visite : exposition, conférence, espace vidéo et même un train Lego pour les enfants ;

• Puis le retour à bord de Suzanne pour rejoindre la gare de départ. Toilettes, boutique souvenirs, parking voitures et bus, accès PMR disponibles sur place.

Cette locomotive à vapeur, qui a participé à la mise en place du réseau métrique dans la Meuse à la Belle Époque, a été mise à contribution pendant la Grande Guerre. Classée Monuments historiques, a…

©Chemin de fer historique de la voie sacrée