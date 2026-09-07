Table-ronde inaugurale « Patrimoine, biodiversité, changements climatiques : quel avenir ? », Hôtel de Ville, Bar-le-Duc
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Table-ronde inaugurale « Patrimoine, biodiversité, changements climatiques : quel avenir ? » Vendredi 18 septembre, 18h00 Hôtel de Ville Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Une table ronde inaugurale réunissant différents acteurs du patrimoine et de l’environnement sera le point de lancement de cette édition des Journées du patrimoine, en lien avec le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».
Elle réunira différents acteurs (Unité départementale de l’architecture et du patrimoine – Bâtiments de France, Office français de la biodiversité, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) autour de la protection des patrimoines face aux enjeux d’aujourd’hui : quelle place pour le patrimoine naturel et sa biodiversité dans les édifices, quelles conséquences du dérèglement climatique sur le patrimoine bâti et ses matériaux.
Des cas concrets inviteront à la réflexion et permettront d’étayer les présentations des intervenants et les échanges avec le public.
Rendez-vous dans la salle des fêtes du parc de l’Hôtel de Ville.
Hôtel de Ville 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Bâti à l’extérieur de la ville en 1803, l’actuel hôtel de ville est dû à la volonté du maréchal Charles-Nicolas Oudinot de posséder, dans sa ville natale, une habitation digne de sa position d’officier militaire. Construit entre cour et jardin, selon les canons esthétiques de l’époque, il fut acquis par la municipalité en 1868, à la suite du décès de la veuve du maréchal, afin d’y installer la maison commune et d’offrir aux Barisiens un parc verdoyant au cœur de la cité.
Une table ronde inaugurale réunissant différents acteurs du patrimoine et de l’environnement sera le point de lancement de cette édition des Journées du patrimoine, en lien avec le thème « Patrimoine …
© Ville de Bar-le-Duc / Stéphane Mikaelis
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