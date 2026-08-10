LA SYMPHONIE DES ÉLÉMENTS THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac
vendredi 26 mars 2027 · THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC · Pibrac
Informations pratiques
Pibrac
LA SYMPHONIE DES ÉLÉMENTS
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:30:00
fin : 2027-03-26 21:30:00
Date(s) :
2027-03-26
Quand la terre respire, les corps s’éveillent.
Une immersion sensorielle au cœur des quatre éléments, où le mouvement devient matière, souffle, feu et fusion.
Par le corps en mouvement, les danseurs incarnent ces éléments fondateurs l’air qui inspire et relie, le feu qui transforme et éclaire, l’eau qui nourrit et façonne, la terre qui porte et ancre.
De leur harmonie naît l’équilibre fragile qui permet à l’être humain d’exister.
La danse devient langage originel, mémoire du vivant, écho des premiers battements du monde.
La Symphonie des Éléments est une invitation à ressentir, à se souvenir que nous sommes faits de ces mêmes forces, et que notre vie s’inscrit au cœur de cette alliance primordiale. 20 .
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11
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English :
When the earth breathes, bodies awaken.
L’événement LA SYMPHONIE DES ÉLÉMENTS Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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