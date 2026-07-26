UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

La Taille d’un homme debout • Laure Blatter Le Grand Parquet PARIS

jeudi 20 mai 2027 · Le Grand Parquet · PARIS

La Taille d’un homme debout • Laure Blatter Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 20 mai 2027
Fin
vendredi 21 mai 2027
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

1995 : Sur les hauteurs de la vallée de Psari, à la frontière du pays voisin, un réseau clandestin employant deux orphelins abrite dans un vieil hôtel les criminels de guerre maintenant recherchés, avant leur exfiltration. Une jeune femme survivante des massacres habite la forêt toute proche. 2025 : Une jeune archiviste part dans cette même vallée sur les traces de sa mère.

Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence.

1985 : Quelque part en Europe, une guerre génocidaire fait rage.
Le jeudi 20 mai 2027
de 20h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-20T23:00:00+02:00
fin : 2027-05-21T00:00:00+02:00
Date(s) : 2027-05-20T20:00:00+02:00_2027-05-20T21:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/la-taille-dun-homme-debout/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr


Afficher la carte du lieu Le Grand Parquet et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)