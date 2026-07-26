La Taille d’un homme debout • Laure Blatter Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

1995 : Sur les hauteurs de la vallée de Psari, à la frontière du pays voisin, un réseau clandestin employant deux orphelins abrite dans un vieil hôtel les criminels de guerre maintenant recherchés, avant leur exfiltration. Une jeune femme survivante des massacres habite la forêt toute proche. 2025 : Une jeune archiviste part dans cette même vallée sur les traces de sa mère.

Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence.

1985 : Quelque part en Europe, une guerre génocidaire fait rage.

Le jeudi 20 mai 2027

de 20h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-20T23:00:00+02:00

fin : 2027-05-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2027-05-20T20:00:00+02:00_2027-05-20T21:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/la-taille-dun-homme-debout/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr



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