La TAKE OFF by BASSMAXX Aérogare station Lothaire Metz
La TAKE OFF by BASSMAXX Aérogare station Lothaire Metz jeudi 25 juin 2026.
Metz
La TAKE OFF by BASSMAXX
Aérogare station Lothaire 69 rue Lothaire 57000 Metz Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:59:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-02 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06
La TAKE OFF c’est quoi ? Un DJ, un cadre chic et une ambiance incroyable pour bien finir la semaine ou démarrer le week-end !
INFOS PRATIQUES
Ouverture des portes 18h
Happy Hour 18h 20h
Bar 18h 02h
Restauration pas de restauration sur place, planches apéritives uniquement
DJ Set 22h 02hNous te souhaitons une excellente soirée à l’Aérogare !Adultes
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Aérogare station Lothaire 69 rue Lothaire 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
What is TAKE OFF? A DJ, a chic setting, and an incredible atmosphere to wrap up the week or kick off the weekend!
PRACTICAL INFO
Doors open: 6:00 p.m.
Happy Hour: 6:00 p.m. 8:00 p.m.
Bar: 6:00 PM 2:00 AM
Food: No food served on-site; appetizer platters only
DJ Set: 10:00 PM 2:00 AMWe hope you have a great evening at L’Aérogare!
L’événement La TAKE OFF by BASSMAXX Metz a été mis à jour le 2026-06-18 par AGENCE INSPIRE METZ
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