La TAKE OFF by BASSMAXX Aérogare station Lothaire Metz

Metz

La TAKE OFF by BASSMAXX

Aérogare station Lothaire 69 rue Lothaire 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-07-16 23:59:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06

La TAKE OFF c’est quoi ? Un DJ, un cadre chic et une ambiance incroyable pour bien finir la semaine ou démarrer le week-end !

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes 18h

Happy Hour 18h 20h

Bar 18h 02h

Restauration pas de restauration sur place, planches apéritives uniquement

DJ Set 22h 02hNous te souhaitons une excellente soirée à l’Aérogare !Adultes

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Aérogare station Lothaire 69 rue Lothaire 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

What is TAKE OFF? A DJ, a chic setting, and an incredible atmosphere to wrap up the week or kick off the weekend!

PRACTICAL INFO

Doors open: 6:00 p.m.

Happy Hour: 6:00 p.m. 8:00 p.m.

Bar: 6:00 PM 2:00 AM

Food: No food served on-site; appetizer platters only

DJ Set: 10:00 PM 2:00 AMWe hope you have a great evening at L’Aérogare!

L’événement La TAKE OFF by BASSMAXX Metz a été mis à jour le 2026-06-18 par AGENCE INSPIRE METZ