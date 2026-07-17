La Talent Fair revient en 2026 !, EuraTechnologies, Lille

Informations pratiques

La Talent Fair revient en 2026 ! Mardi 6 octobre, 09h00 EuraTechnologies Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T09:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T09:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00

Talent Fair 2026 | Le salon de recrutement Tech des Hauts-de-France est de retour le 6 octobre à EuraTechnologies !

Et si vous rejoigniez l’aventure en tant qu’exposant pour cette 6ème édition ?

La Talent Fair, c’est l’opportunité unique de rencontrer plus de 1000 visiteurs aux profils variés :

Talents expérimentés en quête de CDI/CDD dans l’écosystème tech, cyber et IA

Étudiants, jeunes diplômés et futurs diplômés à la recherche d’un stage ou d’une alternance

Professionnels en reconversion souhaitant se former et se lancer dans le secteur tech/IT

Startups, entreprises, écoles et organismes de formation, échangez avec ces talents le 6 octobre !

Réservez votre stand dès maintenant : https://lnkd.in/eW5rr5Ae

EuraTechnologies 165 Av. de Bretagne, 59000 Lille Lille 59160 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=0f0ed091-0f54-4353-91e0-57667c96bbd0 [{« type »: « link », « value »: « https://info.euratechnologies.com/talent-fair-2026-stand »}] [{« link »: « https://lnkd.in/eW5rr5Ae »}]

La Talent Fair revient en 2026 !