La Techno Parade est de retour ! Bastille Paris

Informations pratiques

Après deux ans d’absence, la Techno Parade revient ambiancer la capitale. Au programme : des chars sonorisés défileront dans Paris, accompagnés de DJs, collectifs, labels et milliers de festivaliers. Lors des plus grosses éditions, l’événement a réuni jusqu’à 400 000 personnes, faisant de la Techno Parade l’un des plus grands rassemblements électro de France.

Le parcours n’a pas encore été dévoilé

Le plus grand évènement français dédié aux musiques électroniques vous donne rendez-vous samedi 19 septembre dans les rues de Paris pour célébrer la Techno Parade !

Le samedi 19 septembre 2026

de 12h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T15:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Bastille Place de la Bastille 75004 Paris

https://www.facebook.com/technoparadeparis/ https://twitter.com/technoparade



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