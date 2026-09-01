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La Techno Parade est de retour ! Bastille Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bastille · Paris

La Techno Parade est de retour ! Bastille Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bastille
Adresse
Place de la Bastille
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Après deux ans d’absence, la Techno Parade revient ambiancer la capitale. Au programme : des chars sonorisés défileront dans Paris, accompagnés de DJs, collectifs, labels et milliers de festivaliers. Lors des plus grosses éditions, l’événement a réuni jusqu’à 400 000 personnes, faisant de la Techno Parade l’un des plus grands rassemblements électro de France.

Le parcours n’a pas encore été dévoilé

Le plus grand évènement français dédié aux musiques électroniques vous donne rendez-vous samedi 19 septembre dans les rues de Paris pour célébrer la Techno Parade !
Le samedi 19 septembre 2026
de 12h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T15:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Bastille Place de la Bastille  75004 Paris
https://www.facebook.com/technoparadeparis/ https://twitter.com/technoparade


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