La Techno Parade est de retour ! Bastille Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bastille · Paris
Informations pratiques
Après deux ans d’absence, la Techno Parade revient ambiancer la capitale. Au programme : des chars sonorisés défileront dans Paris, accompagnés de DJs, collectifs, labels et milliers de festivaliers. Lors des plus grosses éditions, l’événement a réuni jusqu’à 400 000 personnes, faisant de la Techno Parade l’un des plus grands rassemblements électro de France.
Le parcours n’a pas encore été dévoilé
Le plus grand évènement français dédié aux musiques électroniques vous donne rendez-vous samedi 19 septembre dans les rues de Paris pour célébrer la Techno Parade !
Le samedi 19 septembre 2026
de 12h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T15:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00
Bastille Place de la Bastille 75004 Paris
https://www.facebook.com/technoparadeparis/ https://twitter.com/technoparade
Afficher la carte du lieu Bastille et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris 11 septembre 2026
- Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris 11 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026