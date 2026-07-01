La Tempesta, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne

Informations pratiques

La Tempesta Samedi 1 août, 15h00 Maison Jean Monnet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T15:00:00+02:00 – 2026-08-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T15:00:00+02:00 – 2026-08-01T17:00:00+02:00

La Tempesta propose un magnifique programme de quatuor à cordes. L’année 1806 est une année importante dans l’histoire du quatuor à cordes. C’est l’année pendant laquelle Beethoven compose ses trois quatuors « Razoumovsky » opus 59. Mais cette année voit aussi la composition des trois quatuors du bohémien Jan Ladislav Dussek, et plusieurs œuvres pour quatuor de son compatriote Anton Reicha, dont une très originale Fantaisie « La Pantomime ». Ce programme réunit ces trois compositeurs dont la musique illustre l’évolution de style classique vers le romantisme. Il ouvre donc l’horizon vers l’Europe centrale.

Maison Jean Monnet 7 Chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France 01 34 86 12 43 https://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/homepage/pageContent-area/offer/jean-monnet-house.html [{« type »: « email », « value »: « jean-monnet-europe@europarl.europa.eu »}] Située à 45 km à l’ouest de Paris, la maison de Jean Monnet, modeste demeure au toit de chaume, a vu naître en 1950 la Communauté Européenne. C’est ici que Jean Monnet y reçut les plus hauts responsables de son temps : Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer, René Pleven et Helmut Schmidt, Willy Brandt et Dwight Eisenhower. Sous une allure discrète la demeure de Jean Monnet est un lieu historique. Aujourd’hui transformé en musée, le public peut y découvrir l’histoire et l’actualité de la construction européenne.

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