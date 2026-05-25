La tempête, William Shakespeare Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

Grâce à l’ingénieux Ariel, esprit de la forêt au service de Prospéro, le roi, sa troupe et les marins naufragés sont dispersés dans une île peuplée d’esprits. Le temps d’un après-midi, sous le charme des lieux, ils errent, se perdent, se croisent, et un instant, dans cet espace de sortie du monde que représente l’île magique de Prospéro, le cours habituel du monde rebat ses cartes. Tandis que certains tentent de revêtir les habits du pouvoir et que d’autres cherchent leur chemin vers la liberté, tous avancent en terre inconnue hors de leurs repères habituels, comme ils traverseraient un rêve.

Tragi-comédie où les rôles se renversent, jeu de miroir offrant une réflexion passionnante sur le pouvoir, la servitude et la liberté, le langage et la compassion, La Tempête est un conte sur l’humanité.

Il y a douze ans, Prospero, duc et magicien, a été destitué du pouvoir par son frère avant d’échouer sur une île inhabitée avec sa fille Miranda… Douze ans plus tard, c’est à présent à son tour de se venger…

Le dimanche 20 septembre 2026

de 18h00 à 19h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le dimanche 13 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le dimanche 06 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 05 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 04 juillet 2026

de 17h00 à 18h30

Le dimanche 28 juin 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 27 juin 2026

de 17h00 à 18h30

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 20 juin 2026

de 17h00 à 18h30

payant

Tarif Plein : 15,50€

Tarif Réduit : 10,50€

Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T17:00:00+02:00_2026-06-20T18:30:00+02:00;2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T17:30:00+02:00;2026-06-27T17:00:00+02:00_2026-06-27T18:30:00+02:00;2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T17:30:00+02:00;2026-07-04T17:00:00+02:00_2026-07-04T18:30:00+02:00;2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T17:30:00+02:00;2026-09-06T16:00:00+02:00_2026-09-06T17:30:00+02:00;2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00;2026-09-13T16:00:00+02:00_2026-09-13T17:30:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00;2026-09-20T18:00:00+02:00_2026-09-20T19:30:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/la-tempete-reprise-creation-2025/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



Afficher la carte du lieu Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare et trouvez le meilleur itinéraire

