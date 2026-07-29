La Tendresse du ventre de la baleine, spectacle de Géraldine Chollet au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Une vague bleue, telle une mouvance fédératrice, traverse le public dans une douceur créatrice. Où pulse et rythme deviennent les forces vitales d’une pièce de danse, de musique et surtout, de relations. Un acte de partage, sensoriel et libre.

Géraldine Chollet chorégraphie des relations en transformation, envisageant la danse comme moyen de créer du lien, du soin et de la solidarité. D’où l’idée de tendresse quand elle s’inspire librement du mythe de Jonas qui traverse la mer au fond du ventre d’une baleine. Jonas finit par être recraché avec, en lui·elle, des bribes d’une danse oubliée : la danse de la joie, dont Chollet creuse les résonances profondes en chacun·e. Ce souvenir immémorial invite au partage et à l’ouverture, le voyage de Jonas étant évoqué dans les Écritures chrétiennes, judaïques et islamiques.

Et la rencontre est au rendez-vous. Le public prend place dans un espace carré pour se laisser entourer et même traverser par huit danseur·euses, tout de bleu vêtu·es et arrivant en vagues, entre délicatesse et frénésie, en compagnie d’un guitariste-chanteur et d’un DJ. Lauréate du Prix suisse des Arts de la scène, Géraldine Chollet invite à une expérience sensorielle et intense qui permet l’exploration de nos plus profonds tourbillons intérieurs.

Dans le cadre de la Swiss Dance Week 2026

Avec le Centre culturel suisse à Paris

Un spectacle de pure beauté, rétinien autant que sensoriel. Culturieuse,

Un spectacle-soin où huit danseur·euses, tout·es vêtu·es de bleu, enveloppent le public dans une vague collective, tendre, hypnotique et libératrice !

Le mercredi 18 novembre 2026

de 21h00 à 22h10

Le mardi 17 novembre 2026

de 21h00 à 22h10

payant

De 11 à 22 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-17T22:00:00+01:00

fin : 2026-11-18T23:10:00+01:00

Date(s) : 2026-11-17T21:00:00+02:00_2026-11-17T22:10:00+02:00;2026-11-18T21:00:00+02:00_2026-11-18T22:10:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

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