La terrasse éphémère Les Lionnes Parvis du Palais de la Porte Dorée PARIS
La terrasse éphémère Les Lionnes Parvis du Palais de la Porte Dorée PARIS mardi 5 mai 2026.
Avec les beaux jours, une toute nouvelle terrasse éphémère imaginée par La Bellevilloise s’installe sur le parvis du Palais de la Porte Dorée.
Tout au long de la saison, Les Lionnes proposeront une programmation éclectique gratuite mêlant musique, cinéma, rencontres et moments de partage : concerts live et DJ sets, projections en plein air, blind tests et évènements thématiques, ateliers et jeux pour petits et grands, rendez-vous festifs imaginés avec les acteurs culturels et associatifs du territoire, visite pop-up en soirée du monument (fermé au public). Retrouvez aussi tout l’été des ateliers à destination des enfants ainsi qu’un espace ludique et sécurisé pour les plus petits sur la terrasse.
Une médiatrice du Palais vous propose également des visites pop-up du monument ! Gratuites et sans inscription, ces visites d’une durée de 30 minutes permettent de découvrir en nocturne et en exclusivité les coulisses du Palais de la Porte Dorée fermé aux autres visiteurs, avec un passage dans l’Aquarium et le Musée. L’occasion d’allier détente et culture dans un cadre exceptionnel et intimiste.
Rendez-vous sur la terrasse estivale Les Lionnes qui investit tout l’été le parvis du Palais de la Porte Dorée pour proposer un lieu de vie festif, culturel et convivial.
Du mardi 05 mai 2026 au mercredi 09 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-10T01:59:59+02:00
Date(s) :
Parvis du Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 PARIS
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