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La Terrasse – Le Parc, parcours architectural dans Saint-Maur-des-Fossés, Gare RER Saint-Maur-Champigny, Saint-Maur-des-Fossés

dimanche 20 septembre 2026 · Gare RER Saint-Maur-Champigny · Saint-Maur-des-Fossés

La Terrasse – Le Parc, parcours architectural dans Saint-Maur-des-Fossés, Gare RER Saint-Maur-Champigny, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Gare RER Saint-Maur-Champigny
Adresse
Rue Lafayette, 94210 Saint-Maur-des-Fossés
Ville
94210 Saint-Maur-des-Fossés
Département
Val-de-Marne
Tarif
Sur inscription. Places limitées

La Terrasse – Le Parc, parcours architectural dans Saint-Maur-des-Fossés Dimanche 20 septembre, 14h30 Gare RER Saint-Maur-Champigny Val-de-Marne

Sur inscription. Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le grand parc du château a tout d’abord accueilli la ligne de chemin de fer Paris-Bastille au milieu du XIXème siècle.
Il a ensuite été loti par la compagnie des chemins de fer de l’Est, et se sont construites d’intéressantes maisons bourgeoises et d’élégantes villas.
La promenade, guidée par une architecte du CAUE du Val-de-Marne, permettra de révéler tous les styles d’architecture de ces villas caractéristiques et représentatives de l’image même du quartier.

Gare RER Saint-Maur-Champigny Rue Lafayette, 94210 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 Champignol Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=229403 »}]
Circuit dans le quartier du Parc-Saint-Maur

© V. Pécot, CAUE 94

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