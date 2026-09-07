La terre s’en va sous nos pieds – Collectif Kahraba et cie Basinga, Esplanade des Terres Neuves, Bègles

Informations pratiques

La terre s’en va sous nos pieds – Collectif Kahraba et cie Basinga 3 et 4 octobre Esplanade des Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:20:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:20:00+02:00

Sentez comme elle est rapide*

«Mars 2026, 35 villages du Liban Sud ont été rasés, 1 million de personnes sont exilées, et le Liban perdrait 20% de son territoire. Que peut la poésie face à la barbarie? Basinga et le Collectif Kahraba répondent par leur vulnérabilité et vous invitent à vivre avec eux une création tissée de rencontres, de figures mythologiques, de rituels de consolation, de tendres mondes en équilibre, de branches d’arbres déracinés pour partager leur indignation, marcher sur le fil, tenter des équilibres pour rester debout, assumer leurs fragilités et affirmer que la poésie compte, partout, et qu’elle est un fil tendu vers vous. L’aéroport de Beyrouth sera-t-il encore ouvert en septembre pour vous rejoindre? Il faut l’espérer. » Collectif Kahraba et Cie Basinga

*La terre s’en va sous nos pieds, Sentez comme elle est rapide, sont deux vers du poète Jules Supervielle

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Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

Un projet du Collectif Kahraba et de Basinga.

Une production déléguée de l’Agora – Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine.

En coproduction avec la Scène nationale Carré-Colonnes et le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole, la CitéCirque de Bègles et les Francophonies – Des écritures à la scène, Limoges.

Avec le soutien de l’Institut Français du Liban, de l’Institut Français dans le cadre de la Saison Méditerranée

Esplanade des Terres Neuves 17 rue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://fab.festivalbordeaux.com »}]

Sentez comme elle est rapide

©Collectif Kahraba et cie Basinga