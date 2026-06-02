La terre s’en va sous nos pieds – Collectif Kahraba et cie Basinga, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

La terre s’en va sous nos pieds – Collectif Kahraba et cie Basinga 25 – 27 septembre Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T00:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-27T00:00:00+02:00 – 2026-09-27T23:59:00+02:00

À l’heure où nous écrivons, 35 villages du Liban Sud ont été rasés, 1 million de personnes sont exilées, et le Liban perdrait 20% de son territoire.

Que peut la poésie face à la barbarie ? Convoquer, peut-être, ce qu’il y a de meilleur en nous.

À la barbarie donc, nous répondons par notre vulnérabilité et vous invitons à vivre avec nous une création tissée de rencontres, de figures mythologiques, de rituels de consolation, de tendres mondes en équilibre, de branches de nos arbres déracinés pour partager notre indignation, marcher sur le fil, tenter des équilibres pour rester debout, assumer nos fragilités et affirmer que la poésie compte, partout, et qu’elle est notre fil tendu vers vous.

L’aéroport de Beyrouth sera-t-il encore ouvert en septembre pour vous rejoindre ?

Nous l’espérons.

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Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles 3 Avenue Montesquieu 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’heure où nous écrivons, 35 villages du Liban Sud ont été rasés, 1 million de personnes sont exilées, et le Liban perdrait 20% de son territoire.

©Collectif Kahraba et cie Basinga