Troc de plantes, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Troc de plantes Samedi 13 juin, 10h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Venez échanger boutures, graines, plants et conseils dans une ambiance conviviale !

Apportez vos plantes à partager et repartez avec de nouvelles variétés pour votre jardin ou balcon.

Ouvert à tous, passionnés comme curieux !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Partage