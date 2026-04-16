Petit labo : mission robotique, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Petit labo : mission robotique Mercredi 10 juin, 10h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Sur réservation à partir du 6 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00

Teste, code et anime les robots Ozobot, Thymio et Lego Boost pour découvrir la programmation de façon simple et amusante !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Réservation à partir du mercredi 6 mai