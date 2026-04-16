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Petit labo : mission robotique, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Petit labo : mission robotique, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Petit labo : mission robotique, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Adresse : Carré des Jalles, place de la République - Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : Sur réservation à partir du 6 mai

Petit labo : mission robotique Mercredi 10 juin, 10h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Sur réservation à partir du 6 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00

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Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Réservation à partir du mercredi 6 mai

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