Piano et musique de chambre, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles
Piano et musique de chambre, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles jeudi 11 juin 2026.
Piano et musique de chambre Jeudi 11 juin, 19h00 Salle Hélène Dubourdieu Gironde
Gratuit sur réservation – lien à venir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00
Les élèves des classes de piano jouent un morceau travaillé pendant l’année.
Des petits ensembles multi-instrumentaux ponctueront ce moment musical.
Salle Hélène Dubourdieu Carré des Jalles – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Auditions
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