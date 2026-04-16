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Piano et musique de chambre, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Piano et musique de chambre, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Piano et musique de chambre, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Salle Hélène Dubourdieu

Adresse : Carré des Jalles - Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : Gratuit sur réservation - lien à venir

Piano et musique de chambre Jeudi 11 juin, 19h00 Salle Hélène Dubourdieu Gironde

Gratuit sur réservation – lien à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Les élèves des classes de piano jouent un morceau travaillé pendant l’année.
Des petits ensembles multi-instrumentaux ponctueront ce moment musical.

Salle Hélène Dubourdieu Carré des Jalles – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Auditions

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