La tête dans les étoiles à la rencontre des animaux célestes Arles

La tête dans les étoiles à la rencontre des animaux célestes

Samedi 16 mai 2026 de 20h30 à 23h. Maris du Vigueirat Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

2026-05-16

Un soirée entre lecture des constellations et observation d’objets célestes, entre mythes et réalité…

21h, le Soleil va se coucher dans quelques minutes en nous offrant peut-être un mythique Rayon Vert.



Ensuite, les Astronomes Amateurs Du Delta vous entraîneront à la poursuite des animaux célestes comme un taureau, un petit cheval, des chiens de chasse, un corbeau ou un cygne, ce qui est normal aux Marais de Vigueirat… Mais vous découvrirez aussi des ourses, une girafe, un dragon ou même la queue d’une licorne… Tout cela à l’oeil nu et avec les légendes associées…



Votre soif d’objets célestes ne sera pas oubliée puisque avec les télescopes que ces passionnés mettront à votre disposition, vous pourrez observer non seulement Mars et Vénus, mais galaxies, amas stellaires, ou nébuleuses planétaires seront aussi mis à votre portée !



Prévoir des chaussures de marche et des vêtements chauds.

Nous n’utiliserons pas de lampe ni de téléphone pour nous éclairer. .

Maris du Vigueirat Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An evening between reading the constellations and observing celestial objects, between myth and reality…

