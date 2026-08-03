LA THÉRAPIE D’EMMANUEL MACRON THÉÂTRE SORANO Toulouse
jeudi 7 janvier 2027 · THÉÂTRE SORANO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LA THÉRAPIE D’EMMANUEL MACRON
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-07 20:00:00
fin : 2027-01-08 21:30:00
Date(s) :
2027-01-07 2027-01-09
Dernier épisode de la série Huit Rois (nos présidents)
En 2058, à la Sorbonne, une psycho-historienne renommée, Francesca Corrini, convoque un patient pas comme les autres E. Macron, 79 ans, quatre fois président de la République… et toujours candidat. Son symptôme ? Un désir irrépressible de revenir au pouvoir. Encore. Le protocole est simple une séance unique, publique, radicale, pour le
guérir en 1h20.
À travers souvenirs rejoués, plongées dans l’inconscient, madeleines hallucinées et visions politiques délirantes, l’analyste et son patient remontent le fil d’une obsession — jusqu’à faire surgir une question plus vaste Pourquoi, malgré tout, l’a-t-on toujours réélu ?
Entre psychanalyse sauvage, science-fiction politique et farce tragique, La Thérapie d’Emmanuel Macron dissèque une relation toxique celle d’un homme et d’un pays incapables de se quitter.
Un face-à-face drôle, cruel, vertigineux—où l’on rit beaucoup, et où quelque chose, doucement, commence à faire mal.
Et si le problème, ce n’était pas seulement lui ? 9 .
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Final Episode of the Series Eight Kings (Our Presidents)
L’événement LA THÉRAPIE D’EMMANUEL MACRON Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- BAL TRAD PRADEL LA CAVE POÉSIE Toulouse 3 août 2026
- CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 4 août 2026
- Les Nocturnes de la Cité de l’epace, Cité de l’espace, Toulouse 4 août 2026
- NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse 4 août 2026
- CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT LA CAVE POÉSIE Toulouse 4 août 2026