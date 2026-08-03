LA THÉRAPIE D’EMMANUEL MACRON THÉÂTRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA THÉRAPIE D’EMMANUEL MACRON

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-07 20:00:00

fin : 2027-01-08 21:30:00

Date(s) :

2027-01-07 2027-01-09

Dernier épisode de la série Huit Rois (nos présidents)

En 2058, à la Sorbonne, une psycho-historienne renommée, Francesca Corrini, convoque un patient pas comme les autres E. Macron, 79 ans, quatre fois président de la République… et toujours candidat. Son symptôme ? Un désir irrépressible de revenir au pouvoir. Encore. Le protocole est simple une séance unique, publique, radicale, pour le

guérir en 1h20.

À travers souvenirs rejoués, plongées dans l’inconscient, madeleines hallucinées et visions politiques délirantes, l’analyste et son patient remontent le fil d’une obsession — jusqu’à faire surgir une question plus vaste Pourquoi, malgré tout, l’a-t-on toujours réélu ?

Entre psychanalyse sauvage, science-fiction politique et farce tragique, La Thérapie d’Emmanuel Macron dissèque une relation toxique celle d’un homme et d’un pays incapables de se quitter.

Un face-à-face drôle, cruel, vertigineux—où l’on rit beaucoup, et où quelque chose, doucement, commence à faire mal.

Et si le problème, ce n’était pas seulement lui ? 9 .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

Final Episode of the Series Eight Kings (Our Presidents)

L’événement LA THÉRAPIE D’EMMANUEL MACRON Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE