LA TIMIDITÉ DES CIMES THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA TIMIDITÉ DES CIMES

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 18:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14 2026-11-16 2026-11-21

La Timidité des cimes, c’est l’histoire de deux femmes qui se portent volontaires pour étudier un phénomène nouveau: la chute de certaines forêts dans différents endroits du monde.

Elles se retrouvent dans un espace étrange, une zone sinistrée laissée vide après la disparition des arbres. Ensemble, elles vont apprendre à apprivoiser cet espace, à force de conviction et d’instinct. Leurs expériences autour de la mémoire et de la résilience du vivant face aux épreuves du temps vont amener leurs propres corps à se métamorphoser.

La timidité des cimes est le nom donné à un phénomène que l’on observe dans certaines forêts un espace vide, nommé zone de timidité , se forme entre les branches de différents arbres qui ne se touchent pas. Souvent, pour expliquer un phénomène naturel, on le rapporte à des phénomènes humains. Dans ce spectacle, nous tentons de faire l’inverse d’observer les comportements humains à travers un prisme végétal. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

*The Shyness of the Peaks* is the story of two women who volunteer to study a new phenomenon: the decline of certain forests in various parts of the world.

L’événement LA TIMIDITÉ DES CIMES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE