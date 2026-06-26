La Tour aux Puces se dévoile, Musée de la Tour-aux-Puces, Thionville
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Tour-aux-Puces · Thionville
Informations pratiques
La Tour aux Puces se dévoile 19 et 20 septembre Musée de la Tour-aux-Puces Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir ou redécouvrir le riche passé archéologique du Pays Thionvillois en parcourant les étages de l’ancien donjon du château des comtes de Luxembourg.
Musée de la Tour-aux-Puces Cour du Chateau, 57100 Thionville, France Thionville 57100 Moselle Grand Est 0382822552 https://www.tourauxpuces.com Donjon médiéval du XIe siècle. Parking Quai Marchal.
Venez découvrir ou redécouvrir le riche passé archéologique du Pays Thionvillois en parcourant les étages de l’ancien donjon du château des comtes de Luxembourg.
©Ville de Thionville
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