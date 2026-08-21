La Tour des comtes de Genève, Jardin Paul Français, La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

La Tour des comtes de Genève 19 et 20 septembre Jardin Paul Français Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En fondant, les glaciers de l’ère quaternaire ont laissé au pied du Foron ce gros bloc de roche, donnant son nom à la ville.

Montez au sommet de cette Tour du XIIIe siècle pour admirer un panorama grandiose qui n’aura plus de secret pour vous grâce à deux tables d’orientation panoramiques : un point de vue fantastique, préservé et conservé grâce à l’intervention des capucins à la fin du XIXe siècle.

Après l’effort, vous pourrez profiter du stand BUVETTE et CRÊPES tenu par les bénévoles de l’Office de Tourisme.

Jardin Paul Français Place Saint François 74800 La Roche-sur-Foron La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

En fondant, les glaciers de l’ère quaternaire ont laissé au pied du Foron ce gros bloc de roche, donnant son nom à la ville.

@Gilles Bertrand Photographe