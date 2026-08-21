La Tour des Dames à Sainte-Alvère : un regard sur 5 siècles d’histoire, Halle aux Truffes de Sainte-Alvère, Val de Louyre et Caudeau
samedi 19 septembre 2026 · Halle aux Truffes de Sainte-Alvère · Val de Louyre et Caudeau
Informations pratiques
La Tour des Dames à Sainte-Alvère : un regard sur 5 siècles d’histoire Samedi 19 septembre, 18h00 Halle aux Truffes de Sainte-Alvère Dordogne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
La Tour des Dames, datant du XIVe siècle, est l’un des derniers vestiges de l’imposant château des seigneurs de Lostanges à Sainte-Alvère. Alors que l’essentiel de cet ensemble castral fut démantelé à la Révolution française, la tour est parvenue jusqu’à nous, intacte.
Cette conférence retrace son histoire au fil des cinq derniers siècles, depuis son rôle au sein du système défensif du château jusqu’à son évolution et sa préservation à travers les époques.
Halle aux Truffes de Sainte-Alvère 24510 Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau 24510 Sainte-Alvère Dordogne Nouvelle-Aquitaine La tour dite « des Dames » date du XIVᵉ siècle et constituait l’un des éléments majeurs de l’imposant château des seigneurs de Lostanges, à Sainte-Alvère. Si l’essentiel du château a été détruit à la Révolution française, la tour a traversé les siècles et demeure aujourd’hui un précieux témoin de cet ancien ensemble castral.
Cette conférence retrace l’histoire de la tour des Dames au cours des cinq derniers siècles et met en lumière son évolution ainsi que son rôle dans l’histoire locale. Plusieurs parkings à proximité de la Halle aux Truffes de Sainte-Alvère – La Halle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
La Tour dite « des Dames » date du XIVème siècle et faisait partie de l’imposant site castral des Seigneurs de Lostanges à Sainte-Alvère. Si l’essentiel du château a été démantelé à la Révolution la La…
©Le Cantou de La Tour Sainte-Alvère
À voir aussi à Val de Louyre et Caudeau (Dordogne)
- Fête de l’ Europe et marchés gourmands à Sainte Alvère Val de Louyre et Caudeau 24 août 2026
- Été Actif initiation au pistage Voie du Stade Val de Louyre et Caudeau 27 août 2026
- Visite guidée du château de Saint Maurice, Château de Saint-Maurice, Val de Louyre et Caudeau 19 septembre 2026
- Visite guidée du musée Napoléon, Musée Napoléon, Val de Louyre et Caudeau 19 septembre 2026
- 38ème Festival Musique en Périgord Jeunes prodiges Espace André Malraux Val de Louyre et Caudeau 25 octobre 2026