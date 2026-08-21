La Tour des Dames à Sainte-Alvère : un regard sur 5 siècles d’histoire, Halle aux Truffes de Sainte-Alvère, Val de Louyre et Caudeau

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La Tour des Dames à Sainte-Alvère : un regard sur 5 siècles d’histoire Samedi 19 septembre, 18h00 Halle aux Truffes de Sainte-Alvère Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

La Tour des Dames, datant du XIVe siècle, est l’un des derniers vestiges de l’imposant château des seigneurs de Lostanges à Sainte-Alvère. Alors que l’essentiel de cet ensemble castral fut démantelé à la Révolution française, la tour est parvenue jusqu’à nous, intacte.

Cette conférence retrace son histoire au fil des cinq derniers siècles, depuis son rôle au sein du système défensif du château jusqu’à son évolution et sa préservation à travers les époques.

Halle aux Truffes de Sainte-Alvère 24510 Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau 24510 Sainte-Alvère Dordogne Nouvelle-Aquitaine La tour dite « des Dames » date du XIVᵉ siècle et constituait l’un des éléments majeurs de l’imposant château des seigneurs de Lostanges, à Sainte-Alvère. Si l’essentiel du château a été détruit à la Révolution française, la tour a traversé les siècles et demeure aujourd’hui un précieux témoin de cet ancien ensemble castral.

Cette conférence retrace l’histoire de la tour des Dames au cours des cinq derniers siècles et met en lumière son évolution ainsi que son rôle dans l’histoire locale. Plusieurs parkings à proximité de la Halle aux Truffes de Sainte-Alvère – La Halle est accessible aux personnes à mobilité réduite.

La Tour dite « des Dames » date du XIVème siècle et faisait partie de l’imposant site castral des Seigneurs de Lostanges à Sainte-Alvère. Si l’essentiel du château a été démantelé à la Révolution la La…

©Le Cantou de La Tour Sainte-Alvère