Visite guidée du château de Saint Maurice, Château de Saint-Maurice, Val de Louyre et Caudeau

Informations pratiques

Visite guidée du château de Saint Maurice 19 et 20 septembre Château de Saint-Maurice Dordogne

Gratuit. Sur réservation. 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Château de Saint-Maurice,

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Château de Saint-Maurice vous ouvre les portes de son histoire.

Édifié au XIIIᵉ siècle, cette ancienne demeure seigneuriale conserve l’empreinte d’un passé médiéval riche et fascinant.

Entre vieilles pierres, architecture et nature, laissez-vous transporter quelques siècles en arrière et découvrez un lieu où résonnent encore les récits des seigneurs, des terres et des grandes heures du Périgord.

Le temps d’une visite, franchissez les portes du château et partez à la rencontre d’un patrimoine médiéval vivant, authentique et préservé.

Château de Saint-Maurice 135 route de l’ancienne bascule – 24510 Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau 24510 Saint-Laurent-des-Bâtons Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0689348970 http://www.chateaudesaintmaurice.fr [{« type »: « email », « value »: « Contact@chateaudesaintmaurice.fr »}] Parking côté Chapelle de Saint Maurice

Château de Saint-Maurice,

©chateaudesaintmaurice