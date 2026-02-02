La Tour Nivelle Jeu de piste La folle journée de Paul Courlay
La Tour Nivelle Jeu de piste La folle journée de Paul Courlay jeudi 12 février 2026.
Les enfants seront invités à participer au jeu de piste La folle journée de Paul.
Muni d’un livret-jeu, les enfants explorent le musée et découvrent la folle journée de Paul, un écolier de 1900 au travers d’énigmes à résoudre. À La fin du jeu, une récompense attend les enfants, si bien entendu, ils trouvent le mot mystère. .
La Tour Nivelle Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 37 tournivelle@wanadoo.fr
