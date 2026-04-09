« La tournée des coups de cœur » – café littéraire de MAI Bibliothèque Benoîte Groult Paris
« La tournée des coups de cœur » – café littéraire de MAI Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 16 mai 2026.
Chaque 3ème samedi du mois, à 11h30, autour d’un thé, d’un café ou d’un jus
de fruit, venez avec vos coups de cœur et partagez vos lectures et vos découvertes à la bibliothèque.
Romans, essais, BD, livres audios, mangas, polars, SF, films … tout est possible. Vous pouvez venir présenter ou simplement écouter (dans la limite des places disponibles).
Notez dès à présent la date du RDV suivant : samedi 20 juin, dernier RDV avant la pause estivale!
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Venez partager de manière informelle et conviviale vos lectures du moments et vos coups de cœur d’hier, d’aujourd’hui et de toujours.
Le samedi 16 mai 2026
de 11h30 à 12h30
gratuit
entrée libre dans la limite de 15 participant·e·s
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T14:30:00+02:00
fin : 2026-05-16T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T11:30:00+02:00_2026-05-16T12:30:00+02:00
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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