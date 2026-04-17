La tournée des pros: Danse avec les stars Rue Pablo Picasso Montluçon

Montluçon

La tournée des pros: Danse avec les stars

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Depuis quinze ans maintenant, les danseurs professionnels de l’émission font briller les stars. Ils ont façonné des célébrités, porté des aventures humaines, fait entrer la danse dans le cœur de millions de Français.

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Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

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English :

For fifteen years now, the show?s professional dancers have been making stars shine. They have shaped celebrities, carried human adventures, and brought dance into the hearts of millions of French people.

L’événement La tournée des pros: Danse avec les stars Montluçon a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme