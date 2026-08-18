La trace du vivant Joué-lès-Tours
vendredi 2 octobre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
La trace du vivant
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-02 14:30:00
fin : 2026-10-14 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
À travers mes œuvres, je cherche à capter l’essence du vivant, entre lumière, émotion et mémoire. Inspirée par mes voyages et la figure féminine, je laisse apparaître des instants sensibles, où chaque trace devient présence, souffle et histoire. Ma peinture est une invitation à ressentir, au-delà du
À travers mes œuvres, je cherche à capter l’essence du vivant, entre lumière, émotion et mémoire. Inspirée par mes voyages et la figure féminine, je laisse apparaître des instants sensibles, où chaque trace devient présence, souffle et histoire. Ma peinture est une invitation à ressentir, au-delà du regard. .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
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English :
%C0 Through my works, I seek to capture the essence of life—where light, emotion, and memory intersect. Inspired by my travels and the female form, I reveal tender moments in which every trace becomes a presence, a breath, and a story. My painting is an invitation to feel, beyond the
L’événement La trace du vivant Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-18 par ADT 37
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