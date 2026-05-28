Brienne-le-Château

La Trace Impériale

Place de la Halle Brienne-le-Château Aube

Tarif : 8 – 8 – 12 Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Au départ de la cité impériale de Brienne-le-Château, cette rando La Trace Impériale vous mènera sur les pas de Napoléon Bonaparte au travers de parcours à la fois ludiques et sportifs.

Au menu

– Des tracés VTT/VTTAE de 25, 35 et 45 km

– Deux parcours trail de 15 et 20 km

– Un itinéraire de marche de 12 km

Buvette et restauration sur place.

Les inscriptions seront bientôt lancées, restez connectés ! .

Place de la Halle Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 89 29 00 85 randorient@gmail.com

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English :

L’événement La Trace Impériale Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne