La Trace Impériale Brienne-le-Château
La Trace Impériale Brienne-le-Château dimanche 27 septembre 2026.
Brienne-le-Château
La Trace Impériale
Place de la Halle Brienne-le-Château Aube
Tarif : 8 – 8 – 12 Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Au départ de la cité impériale de Brienne-le-Château, cette rando La Trace Impériale vous mènera sur les pas de Napoléon Bonaparte au travers de parcours à la fois ludiques et sportifs.
Au menu
– Des tracés VTT/VTTAE de 25, 35 et 45 km
– Deux parcours trail de 15 et 20 km
– Un itinéraire de marche de 12 km
Buvette et restauration sur place.
Les inscriptions seront bientôt lancées, restez connectés ! .
Place de la Halle Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 89 29 00 85 randorient@gmail.com
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English :
L’événement La Trace Impériale Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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