La tragédie du dossard 512 avec Yohann Metay l’Espace VO Montauban

Informations pratiques

Montauban

La tragédie du dossard 512 avec Yohann Metay

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 21:00:00

fin : 2026-11-07 22:00:00

Date(s) :

2026-11-07

C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont Blanc ! A pied ! Pourquoi… ?

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

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English : La tragédie du dossard 512 avec Yohann Metay

It’s the story of a guy who runs around Mont Blanc! On foot! Why…?

L’événement La tragédie du dossard 512 avec Yohann Metay Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban