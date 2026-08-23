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AGENDA · Montauban

La tragédie du dossard 512 avec Yohann Metay l’Espace VO Montauban

samedi 7 novembre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
18 18 20

Montauban

La tragédie du dossard 512 avec Yohann Metay

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 21:00:00
fin : 2026-11-07 22:00:00

Date(s) :
2026-11-07

C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont Blanc ! A pied ! Pourquoi… ?
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

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English : La tragédie du dossard 512 avec Yohann Metay

It’s the story of a guy who runs around Mont Blanc! On foot! Why…?

L’événement La tragédie du dossard 512 avec Yohann Metay Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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