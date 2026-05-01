La Transpirante Vithalia Malemort
La Transpirante Vithalia Malemort dimanche 17 mai 2026.
Malemort
La Transpirante Vithalia
Vithalia Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Organisée par l’association Les Runners du 19, La Transpirante Vithalia vous donne rendez-vous pour une course nature de 12,4 km.
Parcours dynamique empruntant une partie de la voie verte entre Malemort et Dampniat, accessible dès la catégorie Cadets, avec une ambiance conviviale et sportive
Départ à 9h30 de Vithalia.
Inscription 14 € (limitée à 500 dossards).
Récompenses pour les 3 premiers scratch. .
Vithalia Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : La Transpirante Vithalia
L’événement La Transpirante Vithalia Malemort a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme
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