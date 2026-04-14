La Traversée de Bordeaux à la nage, Port Bastide, Bordeaux

La Traversée de Bordeaux à la nage Dimanche 7 juin, 09h30 Port Bastide Gironde

Inscriptions et renseignements sur le site « traverseedebordeaux.com ». Tarif: 52€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La section natation du club omnisports des girondins de Bordeaux organise chaque année la Traversée de Bordeaux à la Nage dans le cadre de l’EDF Aqua-Challenge.

Les participants relieront les deux rives de la Garonne via un parcours de 1700 mètres en plein cœur de la ville classée au patrimoine UNESCO.

Les enjeux aussi bien sportifs, qu’écologiques, permettront de sensibiliser les compétiteurs au fleuve Garonne, berceau de cultures et civilisations.

Une vague (3800m) relie Lormont à Port Bastide.

Trois vagues (1700m) relient le Ponton d’honneur près de la maison éco citoyenne à Port Bastide.

Le village Départ/Arrivée se situe à Port Bastide rive droite zone des queyries face Darwin.

Port Bastide Quai Queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://traverseedebordeaux.com »}] http://traverseedebordeaux.com

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