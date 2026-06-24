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AGENDA · Craponne-sur-Arzon

La Trifola la fête de la pomme de terre du Pays de Craponne Sous chapiteau Craponne-sur-Arzon

dimanche 25 octobre 2026 · Sous chapiteau · Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Sous chapiteau
Adresse
Place Charles de Gaulle
Ville
43500 Craponne-sur-Arzon
Département
Haute-Loire
Tarif

Craponne-sur-Arzon

La Trifola la fête de la pomme de terre du Pays de Craponne

Sous chapiteau Place Charles de Gaulle Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

La Trifola fête son 25ème anniversaire !
Gastronomie et de nombreuses animations seront au programme de cette fête qui célèbre la pomme de terre du Pays de Craponne.
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Sous chapiteau Place Charles de Gaulle Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14  craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr

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English :

La Trifola is celebrating its 25th anniversary!
Culinary delights and a variety of activities will be on the agenda for this festival, which celebrates the potato of the Pays de Craponne.

L’événement La Trifola la fête de la pomme de terre du Pays de Craponne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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