La Trifola la fête de la pomme de terre du Pays de Craponne Sous chapiteau Craponne-sur-Arzon
dimanche 25 octobre 2026 · Sous chapiteau · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
La Trifola la fête de la pomme de terre du Pays de Craponne
Sous chapiteau Place Charles de Gaulle Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
La Trifola fête son 25ème anniversaire !
Gastronomie et de nombreuses animations seront au programme de cette fête qui célèbre la pomme de terre du Pays de Craponne.
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Sous chapiteau Place Charles de Gaulle Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14 craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr
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English :
La Trifola is celebrating its 25th anniversary!
Culinary delights and a variety of activities will be on the agenda for this festival, which celebrates the potato of the Pays de Craponne.
L’événement La Trifola la fête de la pomme de terre du Pays de Craponne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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