UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

La Trocante Rue de la Conversation Paris

samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Conversation · Paris

La Trocante Rue de la Conversation Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rue de la Conversation
Adresse
52, rue René Binet
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">1€ — Notre adhésion est toujours à partir de 1 € puis 1 € par mois</p>

Trocante Coop’Huma & jeux autour de la rencontre

Venez participer à la Trocante Coop’Huma, un moment convivial autour du réemploi, du partage et de la rencontre !

Le principe : apportez les objets en bon état dont vous n’avez plus besoin et échangez-les contre d’autres objets disponibles sur la Trocante. Une manière simple de donner une seconde vie aux objets et de favoriser une consommation plus responsable.

Et parce qu’une Trocante, c’est aussi l’occasion de se rencontrer, Coop’Huma proposera en parallèle un jeu ludique pour créer du lien entre les participants.

Bingo des rencontres, rencontres éclairs ou jeu de positionnement : quelques minutes suffisent pour aller vers quelqu’un que l’on ne connaît pas, échanger, découvrir des points communs et provoquer de nouvelles rencontres.

Date
Samedi 19 septembre 2026

Horaires
15h à 18h

Tarif
1€ — Notre adhésion est toujours à partir de 1 € puis 1 € par mois

Animation / Organisation
COOP’HUMA

Comment venir ?
Rue de la Conversation
Mail Binet, 75018 Paris

Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org

Trocante COOP’HUMA : échange d’objets via points, moment convivial et solidaire, favorisant réemploi, rencontres et lien social.
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
payant

1€ — Notre adhésion est toujours à partir de 1 € puis 1 € par mois

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Rue de la Conversation 52, rue René Binet  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/la-trocante-tickets-1998538713090?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


Afficher la carte du lieu Rue de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)