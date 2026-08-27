La Trocante Rue de la Conversation Paris

Informations pratiques

Trocante Coop’Huma & jeux autour de la rencontre

Venez participer à la Trocante Coop’Huma, un moment convivial autour du réemploi, du partage et de la rencontre !

Le principe : apportez les objets en bon état dont vous n’avez plus besoin et échangez-les contre d’autres objets disponibles sur la Trocante. Une manière simple de donner une seconde vie aux objets et de favoriser une consommation plus responsable.

Et parce qu’une Trocante, c’est aussi l’occasion de se rencontrer, Coop’Huma proposera en parallèle un jeu ludique pour créer du lien entre les participants.

Bingo des rencontres, rencontres éclairs ou jeu de positionnement : quelques minutes suffisent pour aller vers quelqu’un que l’on ne connaît pas, échanger, découvrir des points communs et provoquer de nouvelles rencontres.

Date

Samedi 19 septembre 2026

Horaires

15h à 18h

Tarif

1€ — Notre adhésion est toujours à partir de 1 € puis 1 € par mois

Animation / Organisation

COOP’HUMA

Comment venir ?

Rue de la Conversation

Mail Binet, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Trocante COOP’HUMA : échange d’objets via points, moment convivial et solidaire, favorisant réemploi, rencontres et lien social.

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 18h00

payant

1€ — Notre adhésion est toujours à partir de 1 € puis 1 € par mois

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Rue de la Conversation 52, rue René Binet 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/la-trocante-tickets-1998538713090?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Rue de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

