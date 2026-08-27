La Trocante Rue de la Conversation Paris
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Conversation · Paris
Informations pratiques
Trocante Coop’Huma & jeux autour de la rencontre
Venez participer à la Trocante Coop’Huma, un moment convivial autour du réemploi, du partage et de la rencontre !
Le principe : apportez les objets en bon état dont vous n’avez plus besoin et échangez-les contre d’autres objets disponibles sur la Trocante. Une manière simple de donner une seconde vie aux objets et de favoriser une consommation plus responsable.
Et parce qu’une Trocante, c’est aussi l’occasion de se rencontrer, Coop’Huma proposera en parallèle un jeu ludique pour créer du lien entre les participants.
Bingo des rencontres, rencontres éclairs ou jeu de positionnement : quelques minutes suffisent pour aller vers quelqu’un que l’on ne connaît pas, échanger, découvrir des points communs et provoquer de nouvelles rencontres.
Date
Samedi 19 septembre 2026
Horaires
15h à 18h
Tarif
1€ — Notre adhésion est toujours à partir de 1 € puis 1 € par mois
Animation / Organisation
COOP’HUMA
Comment venir ?
Rue de la Conversation
Mail Binet, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Trocante COOP’HUMA : échange d’objets via points, moment convivial et solidaire, favorisant réemploi, rencontres et lien social.
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
payant
1€ — Notre adhésion est toujours à partir de 1 € puis 1 € par mois
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00
Rue de la Conversation 52, rue René Binet 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/la-trocante-tickets-1998538713090?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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