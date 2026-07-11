La troupe du Jamel Comedy Club Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

La troupe du Jamel Comedy Club

Mercredi 2 décembre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 36 – 36 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 20:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

L’Institution stand-up Mythique de Jamel Debbouze.

Plébiscitée par le public et la presse, la troupe du Jamel Comedy Club s’impose comme l’institution incontournable du rire. Véritable pépinière de talents minutieusement repérés par Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur à succès, ce nouveau spectacle collectif revient aujourd’hui après avoir déjà conquis la capitale et la France entière en tournée.





Un show explosif et imprévisible



Le spectacle repose sur la mécanique qui a fait son succès une succession d’artistes de haut vol enchaînant vannes percutantes, sketchs inédits et happenings totalement imprévisibles. Pour cette nouvelle saison, vous retrouverez des comédiens plus talentueux les uns que les autres, se partageant la scène chaque soir pour une collaboration fructueuse où l’énergie est reine. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Jamel Debbouze?s mythical stand-up institution.

L’événement La troupe du Jamel Comedy Club Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille