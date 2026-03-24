La Tulipe des Bois Place des Salines Salins-les-Bains

La Tulipe des Bois

Place des Salines Parking Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Découverte de la Tulipe des Bois (espèce protégée)

Prévoir des chaussures de marche

Repas tiré du sac

Sur inscription.

Un projet de la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura .

Place des Salines Parking Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 15 19 74 p.collin@cc-aps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Tulipe des Bois

L’événement La Tulipe des Bois Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA