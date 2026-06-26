LA TURAKIE FAIT SON K-BARRÉ | MICHEL LAUBU EMILI HUFNAGEL TURAK THÉÂTRE Sète
LA TURAKIE FAIT SON K-BARRÉ | MICHEL LAUBU EMILI HUFNAGEL TURAK THÉÂTRE Sète jeudi 28 janvier 2027.
Sète
LA TURAKIE FAIT SON K-BARRÉ | MICHEL LAUBU EMILI HUFNAGEL TURAK THÉÂTRE
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28
fin : 2027-01-28
Date(s) :
2027-01-28
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Le Turak Théâtre est de retour avec un K-barré insolite et joyeux. Enchaînant les numéros et faisant surgir une galerie de figures hautes en couleurs, nées de leur imagination fertile, Michel Laubu et Emili Hufnagel offre un écrin artisanal pour une irrésistible scène de ménage-rit. Une facétie à savourer en famille, bien entendu !
Lieu Théâtre Henri Maurin, Avenue de la Marine, 34340 Marseillan
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement LA TURAKIE FAIT SON K-BARRÉ | MICHEL LAUBU EMILI HUFNAGEL TURAK THÉÂTRE Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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