La valise à histoires

Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

2026-01-28 2026-02-25

À 16h le rendez-vous des enfants pour rêver ensemble dès 5 ans. Gratuit sur inscription .

